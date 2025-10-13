Fostul mare arbitru a lăudat prestația "excelentă" a tricolorilor, dar a ținut să sublinieze că succesul reprezintă o "palmă" dată de "Il Luce" tuturor celor care l-au criticat.



Porumboiu a analizat la cald meciul de la București, considerând că echipa națională a făcut un joc "peste orice așteptare", în care austriecii "n-au contat". Acesta a remarcat evoluțiile surprinzătoare ale lui Vlad Dragomir și Alexandru Chipciu, dar a insistat că victoria aparține întregului grup.



"Echipa mi s-a părut nu bună, ci foarte bună, în ansamblu. Cum au atacat la ultima fază, cum s-au dus cu toții... echipa asta a demonstrat că vrea mai mult decât are. Așa ne mulțumeam cu 0-0, «n-am pierdut, suntem buni», însă a fost o demonstrație", a transmis fostul "cavaler în negru", potrivit GSP.



"Lucescu e antrenor de antrenor!"



Dincolo de euforia rezultatului, Adrian Porumboiu a direcționat discursul către Mircea Lucescu, pe care îl consideră principalul artizan al acestui succes. Fostul finanțator din Liga 1 i-a luat apărarea selecționerului, afirmând că acesta dovedește o "prospețime intelectuală" superioară multor contestatari tineri.



"Orice s-ar spune despre Lucescu, că e tânăr, că e bătrân, e antrenor. Antrenor de antrenor! Ăsta este adevărul. Jucători de 200 de milioane n-au contat!", a punctat Porumboiu, care a continuat apoi cu o critică vehementă la adresa românilor:



"În România se vor găsi mereu și critici, dar asta ne caracterizează. Ne ucidem între noi. Dacă nu ne ucidem noi, ceilalți n-au atâta tupeu și curaj s-o facă. Am văzut tot felul de afirmații. Uite că Lucescu le-a dat o palmă, că are 80 de ani, că e Tutankhamon... Uite că dă dovadă de prospețime intelectuală, spre deosebire de alții", a încheiat acesta.

