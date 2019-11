Abia acum s-a aflat! Prima uriasa pe care au avut-o jucatorii nationalei pentru meciurile cu Suedia si Spania: cat vor primi daca ne calificam din play-off-ul Nations League

Romania a ratat calificarea la EURO 2020 direct din preliminarii, iar ultima sansa a nationalei de a mai prinde un loc la turneul final este prin play-off-ul de Nations League.

Romania a jucat cu calificarea pe masa in ultimele doua meciuri. Aveam nevoie de o victorie cu Suedia si un egal cu Spania, dar in schimb am primit 7 goluri fara a marca vreunul. Potrivit ProSport, FRF a incercat sa-i motiveze suplimentar pe jucatori printr-o prima importanta.

Conform sursei citate, cu doua zile inaintea meciului cu Suedia presedintele FRF a mers in vestiarul "tricolorilor". Burleanu le-a promis fotbalistilor si staff-ului tehnic o prima de 500.000 de euro in cazul calificarii. Daca se obtinea calificarea directa, banii urmau sa fie impartiti intre jucatori si antrenori, iar fiecare jucator ar fi incasat 20.000 de euro.

Cum Romania a ajuns in play-off-ul Nations League, prima in cazul unei calificari pe aceasta ruta va fi diminuata la jumatate. Romania are de jucat primul meci cu Islanda, in deplasare, iar in cazul unei victorii "tricolorii" vor infrunta castigatoarea dintre Ungaria si Bulgaria, tot in deplasare.