A socat pe toata lumea cu formula ULTRA OFENSIVA, dar Radoi s-a gandit la altceva: "Trebuie un plan B. Pentru asta a folosit acel sistem!"

Mirel Radoi a trimis in teren la meciul cu Irlanda de Nord una dintre cele mai ofensive echipe din istoria nationalei Romaniei.

Radoi a debutat pe banca echipei nationale cu o formatie ultra ofensiva, insa in ciuda acestui fapt, rezultatul nu a fost cel asteptat si Romania a remizat pe teren propriu cu Irlanda de Nord, scor 1-1. In partida cu Austria, selectionerul a schimbat sistemul de joc si Romania s-a impus cu 3-1. Golurile au fost marcate de Alibec (3'), Grigore (51') si Maxim (70'), iar pentru Austria a inscris Baumgartner (17').

Echipa de start a Romaniei la debutul lui Radoi cu Irlanda de Nord:

Tatarusanu - Bancu, Tosca, Chiriches, Hanca - Maxim, Cicaldau, Stanciu - Hagi - Alibec, Puscas;

Asa a aratat 'primul 11' al Romaniei din acea partida, cu doi mijlocasi pe posturile de fundasi laterali, cu 4 mijlocasi cu profil ofensiv in centrul terenului si cu doi atacanti de gura portii.

Emil Sandoi, antrenorul Chindiei Targoviste, crede ca Radoi a folosit aceasta formula pentru a testa un 'plan B' care ar putea fi folosit la barajul cu Islanda.

"Eu am spus de Mirel Radoi ca a fost cea mai buna alegere atunci cand a fost propus. De la bun inceput mi-a inspirat o deosebita incredere, e un tip echilibrat, realist, care poate sa accepte si critici. Imaginea lui este imaginea unui antrenor profesionist si a unui selectioner profesionist. Chiar il apreciez foarte mult si sunt convins ca vom reusi sa trecem de Islanda. Referitor la cele doua jocuri, Mirel le-a abordat si cu gandul la victorie, dar si cu gandul la barajul cu Islanda. El a surprins putin prin aseazarea pe care a facut-o.

In astea doua meciuri am avut posibilitatea sa conducem de fiecare data, dar cred ca sistemul pe care l-a folosit in meciul cu Irlanda de Nord l-a gandit pentru meciul cu Islanda, daca Doamne fereste nu reuseste sa se desprinda el pe tabela de marcaj. Trebuie si un plan B, iar eu cred ca a facut alegeri foare bune si la meciul cu Irlanda de Nord si la meciul cu Austria.

La partida de ieri a fost mult mai echilibrat in compartimente, a mizat mai mult pe jucatori cu experienta", a spus Emil Sandoi la emisiunea Ora Exacta in Sport.

Bancu vs. Camora?

Emil Sandoi a vorbit si despre posibilitatea introducerii lui Mario Camora, fundasul stanga ala CFR-ului recent naturalizat, insa mizeaza in continuare pe varianta Bancu pentru acel post. Experienta pe care a acumulat-o deja la nationala si omogenitatea pe care o are cu coechipierii, il recomanda in continuare pe Bancu in fata lui Camora:

"Bancu are un avantaj fata de Camora, are mai multe meciuri in echipa nationala. Este vorba si de omogenitatea care isi spune cuvantul. Si Camora imi place foarte mult, apreciez dorinta lui pe care si-a manifestat-o de ani de zile pentru a juca in nationala Romaniei. Asta trebuie sa ne bucure, chiar daca are o varsta el isi doreste sa joace. E un aspect pozitiv asta", a mai spus Emil Sandoi.