Bosniacii au deschis scorul în minutul 14 prin Armin Gigovic, dar rezultatul putea fi altul. În minutul 53, tricolorii au reclamat un henț în careu al lui Benjamin Tahirovic, dar Makkelie a decis, după ce a mers la monitorul VAR, ca jocul să se reia fără lovitură de la 11 metri.

Sergej Barbarez: ”Arbitrul a luat decizia corectă!”

Cu zâmbetul pe buze, selecționerul bosniac Sergej Barbarez a explicat că, din punctul său de vedere, arbitrul olandez Danny Makkelie a luat decizia corectă de a nu acorda lovitură de la 11 metri pentru România.

Tehnicianul a spus că atât timp cât centralul din Olanda a revăzut faza la monitorul VAR, decizia sa nu poate fi contestată.

Mai mult decât atât, Barbarez a declarat la conferința de presă că este convins că echipa sa ar fi câștigat chiar dacă tricolorii ar fi primit un penalty la acea fază pe care l-ar fi transformat.

”Arbitrul a luat decizia corectă. Mingea era în coborâre, iar mâna lui era aproape de corp. Eu așa am văzut. Chiar nu am revăzut faza, credeți-mă. O voi revedea și apoi o să îmi spun părerea. Chiar dacă ar fi fost penalty, nu știm dacă românii ar fi marcat.

Arbitrul a văzut faza la VAR, deci a fost în regulă, nu am nimic de comentat, dar fiecare decizie are un impact. Cred că am făcut un joc bun și sunt sigur că dacă am fi primit gol din penalty, până la final am fi marcat și am fi câștigat”, a spus Sergej Barbarez la conferința de presă.