A FOST CEL MAI FLUIERAT! Singurul jucator al nationalei care a fost huiduit la iesirea de pe teren: "M-am simtit neputincios"

Suedia a invins Romania pe Arena Nationala, scor final 2-0.

Suedia s-a impus prin golurile lui Forsberg si Quaison din minutul 18, respectiv 34. Jucatorii Romaniei nici nu s-au apropiat de poarta suedezilor, prima ocazie venind in minutul 88, printr-un sut al lui Vasile Mogos de la distanta.

Jucatorul de la care suporterii aveau cele mai mari asteptari a fost Nicusor Stanciu, cel care a dezamagit cu prestatia sa slaba, dupa meciul bun pe care l-a facut in Champions League impotriva Barcelonei lui Leo Messi. Stanciu a fost schimbat cu Denis Alibec in minutul 73, moment in care suporterii au inceput sa fluiere si sa huiduie.

Dupa meci, Stanciu a oferit un interviu in care a declarat ca s-a simtit neputincios pe teren.

"Suntem tristi, dezamagiti. Nu am putut sa ne bucuram fanii. In teren, ne-am simtit neputinciosi. Nu stiu daca am avut o ocazie clara de gol. Nu am nicio explicatie. Ne-a lipsit agresivitatea, un pressing mai ridicat. E bine ca mai avem Liga Natiunilor si sa vedem ce putem scoate de acolo.

Din teren, m-am simtit neputincios. La fel si colegii mei. Nu stiu ce ar mai putea fi de spus. Lumea poate sa zica ce vrea, e dreptul lor sa critice. Nu e treaba mea sa comentez despre contractul selectionerului. Nu stiu daca va ramane cu noi si pentru Nations League. Nu sunt eu vestiarul, nu stiu parerile altor colegi, dar eu mi-as dori sa ramana", a declarat Nicolae Stanciu la finalul meciului.