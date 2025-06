"Un EURO este întotdeauna special, chiar dacă este Under-17, Under-19 sau Under-21. În primul rând pentru că îţi reprezinţi ţara, iar apoi pentru că ai ca adversare cele mai puternice selecţionate. Sperăm să facem o figură frumoasă la EURO. Eu am încredere pentru că echipa noastră este la un nivel foarte bun. Sper să ne întoarcem de la EURO şi toată România să fie mândră de ce am făcut noi", a afirmat jucătorul.



"Primul meci este cu Italia. În mod normal lumea îi consideră pe ei favoriţi, dar noi ne ştim valoarea şi calitatea. Suntem un grup foarte puternic şi unit, iar asta cred că am demonstrat şi în calificări. Eu sunt recunoscător selecţionerului Daniel Pancu pentru că au fost momente în preliminarii în care am fost chemat, deşi nu străluceam la echipa de club. Eu spun că am făcut treabă bună la naţionala de tineret şi îi mulţumesc pentru ajutor", a adăugat Rareş Ilie.



Lotul echipei naţionale Under-21 a României se află de săptămâna trecută în Austria, la Bad Loipersdorf, acolo unde efectuează un stagiu de pregătire până pe 9 iunie. La 4 iunie, naţionala U21 va disputa un meci amical cu echipa similară a Georgiei, calificată şi ea la turneul final.

Georgia U21 - România U21 va fi LIVE pe VOYO miercuri, de la ora 19:30, și, de asemenea, pe PRO ARENA.



Selecţionata de tineret va evolua în luna iunie la Campionatul European U21, aceasta urmând să fie cea de-a patra participare consecutivă la un turneu final.



"Tricolorii" fac parte din Grupa A, în care vor întâlni reprezentativa Italiei, la Trnava, pe 11 iunie, iar ulterior vor evolua împotriva Spaniei, pe 14 iunie, şi Slovaciei, pe 17 iunie, la Bratislava.



Campionatul European de tineret din Slovacia se va desfăşura în perioada 11-28 iunie.