După 0-0 la Iași cu Kosovo în meciul de debut din campania de calificare la EURO 2027, naționala Under 21 a României joacă marți, de la ora 21:30, în deplasare cu modesta reprezentativă din San Marino.

Partida este transmisă în direct de Pro Arena și VOYO, așa cum vor fi toate celelalte meciuri din actualele preliminarii de tineret.

”Jocul cu Kosovo nu m-a mulțumit deloc, chiar dacă am încercat să intrăm cu atitudine. Cred că emoțiile și-au spus cuvântul, dar nu trebuie să ne descurajăm.

Putem spune că ne-am creat mai multe ocazii cel puțin în prima repriză, după care condiția fizică și-a spus cuvântul. Îmi venea să schimb vreo 6-7. Deja îi vedeam că sunt foarte obosiți, deși majoritatea joacă în Liga 1 și au minute.

O să lucrăm în continuare și o să vedem ce urmează. E un început, a trecut emoția debutului și o să reglăm pe parcurs”, a declarat selecționerul Costin Curelea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În echipa naționalei Under 21 au jucat titulari cu Kosovo, printre alții, Alexandru Musi și Cristian Mihai de la Dinamo, Cătălin Vulturar de la Rapid, Mihnea Rădulescu de la Universitatea Craiova, Eduard Radaslavescu de la Farul Constanța sau Mario Tudose de la FC Argeș.

