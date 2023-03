În primă speță, Mihai Stoichiță a susținut că micii „tricolori” pot câștiga Campionatul European din 2023, iar asta l-a făcut pe fostul atacant al naționalei, Ciprian Marica, să aibă o reacție ironică vizavi de directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.

Mihai Stoichiță i-a răspuns lui Marica, în urma ultimelor declarații făcute de fostul atacant

Chiar așa, oficialul FRF nu s-a lăsat mai prejos. Mihai Stoichiță a venit cu un răspuns la adresa lui Marica, spunând că fostul internațional român poate își dorește ca micii „tricolori” să iasă pe ultima poziție la european.

„Când am fost în vestiar la U21, le-am transmis: 'Uitați-vă că toți vă bateți pentru campionat'. Sunt titulari la cele mai bune echipe din România, de ce să nu ai acest obiectiv îndrăzeț? Ei sunt la echipe ca CFR, Farul, FCSB, Craiova, Petrolul, în Liga 1, deci nu trebuie să-i oprească să-și propună obiective. Azi nu a fost un meci reușit, dar au mai fost debuturi din astea în calificări și până la umă ne-au dus unde am vrut.

E treaba lui Marica. Înseamnă că el vrea să ieșim pe ultimul loc sau ceva de genul acesta. Păi cum să nu-i spun unui jucător că nu vreau ca cel mai important obiectiv să fie atins? Nu e hazardat în momentul când le dai moral. Aici mi se pare că e o problemă de încredere și trebuie să le transmiți ceea ce pot să facă. Dacă o să avem tot timpul mici obiective, nu ajungi nicăieri. Trebuie să ne propunem obiective mai mari.

Eu, în carieră, când am jucat cu Brazilia, Spania, sau PSG, așa am gândit. Că nu am câștigat tot timpul, asta e altceva. Sau poate am și câștigat. Cum să nu poată dacă sunt bine organizați, antrenați și cu mentalitate? Îi aduc aminte lui Ciprian că, în 2019, eu am fost singurul care a spus la TV că o să ajungem în semifinale, nu mai sus”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Digi Sport.

