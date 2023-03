José Peseiro (62 de ani) a înregistrat încă o contraperformanță istorică pe banca selecționatei Nigeriei. În preliminariile Cupei Africii, „super vulturii” pregătiți de portughez au cedat acasă în fața echipei statului Guineea-Bissau, scor 0-1.

În urma eșecului de la Abuja, Nigeria a pierdut prima poziție în grupa A a calificărilor. Cu șase puncte, trupa lui Peseiro e pe locul al doilea, la o lungime de Guineea-Bissau. Nigeria are totuși șanse mari de calificare: Sierra Leone e următoarea clasată, cu două puncte, iar São Tomé e ultima, cu unul singur. Primele două echipe se califică la turneul final din Coasta de Fildeș, care va avea loc la începutul anului viitor.

José Peseiro este antrenorul Nigeriei din luna mai a anului trecut, iar bilanțul său pe banca „super vulturilor” este unul extrem de modest. Lusitanul are două victorii și șase înfrângeri, fiind unul dintre cei mai slabi selecționeri din istoria țării.

Sub comanda fostului tehnician de la Rapid, Nigeria a pierdut ultimele patru meciuri: 1-2 cu Algeria, 0-2 cu Costa Rica, 0-4 cu Portugalia și acest 0-1 cu Guineea-Bissau. Fanii nigerieni critică prestația echipei cu Peseiro și se întreabă care sunt criteriile pentru care portughezul a fost numit în funcție.

La meciul pierdut cu Guineea-Bissau, Peseiro i-a avut la dispoziție, printre alții, pe Victor Osimhen, Ademola Lookman sau Samuel Chukwueze, vedete în Europa. La finalul partidei, tehnicianul lusitan a pus insuccesul în cârca arbitrilor. „Arbitrul nu ne-a dat un penalty și nu l-a eliminat pe Mama Balde pentru un fault la Kevin Akpoguma, în a doua repriză. În plus, arbitrul a dat prea puține minute de prelungire, mă așteptam la cel puțin 10”, a declarat Peseiro.

