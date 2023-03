Ciprian Marica, savuros când a auzit ce a spus Stoichiță: „Ultima oară când a zis asta, am luat bătaie cu 2-0!”

Mihai Stoichiță a susținut că naționala mică poate câștiga Euro 2023, iar acest lucru a stârnit o reacție ironică din partea lui Marica.

Fostul atacant la naționalei a susținut că ultima oară când l-a auzit pe Mihai Stoichiță lăudând naționala, aceasta a capitulat cu 2-0 în fața Macedoniei.

„Ne batem cu pumnul în piept că suntem mari și tari și de fapt realitatea ne arată viitorul, pentru că că acești copii sunt speranța noastră, că vor face pasul către fotbalul internațional, către naționala de seniori.

Și lucrurile se bat cap în cap, iar totul pleacă de la lipsa de strategie atât pentru sportul românesc, cât și pentru fotbal.

Ultima dată când l-am auzit pe nea Mihai spunând că avem o națională care arată foarte bine, am luat bătaie cu 2-0 de la Muntenegru. Am venit acasă și am luat 3 de la Muntenegru.

Cred că e un semn de întrebare pe care trebuie să și-l pună și nea Mihai, cu tot respectul și dragul pentru dânsul. E simpatic, e un tip excelent ca om.

Profesional vorbind, când te contrazic rezultatele de o asemenea manieră, trebuie să te gândești de două ori. Nu de alta, dar tinzi să crezi că suntem luați la mișto și asta deranjează. Rezultatele spun altceva”, a fost declarația lui Ciprian Marica, în exclusivitate la Digi Sport.

Naţionala U21 a României a fost învinsă de echipa similară a Portugaliei, cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, într-un meci amical desfăşurat pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

România, amical cu Germania

România va juca marţi un nou meci de pregătire, contra campioanei europene en titre la Under-21, Germania, pe Stadionul Municipal din Sibiu, de la ora 19:00.

România, Portugalia şi Germania sunt calificate la turneul final al Campionatului European Under-21, care va avea loc în România şi Georgia, în perioada 21 iunie-8 iulie 2023.

România face parte din Grupa B, alături de Spania, Ucraina şi Croaţia, urmând să joace toate partidele pe Stadionul Steaua. Germania se află în Grupa C, alături de Anglia, Cehia şi Israel, iar Portugalia va evolua în Grupa A, din care mai fac parte Olanda, Belgia şi Georgia.