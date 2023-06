Explicațiile lui Săndoi, pentru eșecul cu Spania: "Câteodată, și o dorință prea mare poate să te blocheze"

România U21 a fost învinsă categoric de Spania, la debutul la Euro 2023, scor 0-3 (Baena min. 55, Miranda 62, S. Gomez min. 90+5). Partida a fost la discreția oaspeților, care sunt printre favoriții la câștigarea competiției și care au dominat copios statistica la cele mai importante capitole, respectiv posesie (21% / 79%), ocazii de gol (7/25), șuturi pe poartă (1/5), șuturi pe lângă poartă (4/13), cornere (1/9), atacuri (53/177) și atacuri periculoase (9/87).

"Cred că nu am făcut o primă repriză rea, chiar dacă am jucat cu o teamă"

"Cred că nu am făcut o primă repriză rea, chiar dacă am jucat cu o teamă, pe care mi-a fost greu să o înțeleg, în unele momente. În prima repriză am închis bine culoarele, cred că am avut și noi câteva oportunități, unde puteam să facem diferența. Au avut și ei două ocazii mari în prima repriză, e adevărat.

La primul gol, mă nemulțumește că am avut posibilitatea să desfășurăm o acțiune de contraatac, dar ne-am grăbit foarte mult, cum am făcut-o pe tot parcursul jocului. Ne-a lipsit personalitatea, am avut o teamă excesivă. Am avut multe pase greșite, am fost mai puțin atenți în momentul în care am ajuns la finalizare, în unele poziții bune. Din punctul ăsta de vedere sunt puțin nemulțumit. Este primul meci oficial după o perioadă lungă de timp, e o presiune și asupra jucătorilor. În unele momente, trebuia să ne demonstrăm calitatea pe care o avem. Am făcut unele greșeli copilărești.

"Am suferit la posesie, la transmiterea balonului, la schimbarea de direcție"

A fost o diferență vizibilă de posesie, între cele două echipe. De multe ori am pierdut foarte ușor posesia. Aici a fost capitolul la care am suferit foarte mult. La transmiterea balonului, la fel. La schimbarea de direcție, am încercat de fiecare dată să jucăm în aglomerație. Chiar și la pauză am discutat cu băieții, pentru că pe schimbare de direcție puteam să-i surprindem. Ei au avut un presing foarte agresiv, nu te lasă să construiești. Dacă am fi fost puțin mai lucizi, cred că am fi luat alte decizii în unele momente ale jocului.

Poate că a fost și o diferență de experiență. Ne uităm la echipa Spaniei și au jucat cu jucători majoritar născuți în anul 2000. Cred că au avut doar doi în 2001 și unul în 2003. Noi am avut în teren, de la început, un jucător 2005, apoi încă unul 2005, care a intrat în repriza secundă pe teren. Au avut o experiență mai mare de partea lor. Au și un fond mare de jucători de calitate, care au jucat în meciuri cu o miză deosebită, așa că pot să apară unele inadvertențe pe o anumită presiune. Jucătorii Spaniei sunt jucători de Primera Division, totuși. Este un campionat peste nivelul campionatului de la noi. Jucătorii noștri au calitate și sunt convins că, la partida următoare, vor arăta altfel.

"După primul gol, ne-am pierdut luciditatea și am făcut și mai multe greșeli"

(De ce ne-am apărat cu atât de mulți jucători de profil ofensiv?) Am avut mai mulți jucători de profil ofensiv astăzi. Dar, câteodată, și adversarul te împinge într-un joc pe care și-l dorește el. Cred că asta s-a întâmplat la meciul cu Spania. A fost un moment decisiv la începutul reprizei a doua, atunci când am luat primul gol. Lucrurile se desfășuraseră altfel în prima repriză. Din momentul în care am primit gol, parcă a crescut presiunea care a fost pe umerii băieților noștri. Ne-am pierdut luciditatea și am făcut și mai multe greșeli.

Câteodată, și o dorință prea mare poate să te blocheze. Poate că ni s-a întâmplat și asta la jocul cu Spania. Am vrut foarte mult să obținem un rezultat pozitiv. Jocul cu Ucraina este foarte important. Dar Ucraina și Croația sunt adversari de valoare, nu putem să spunem că pleacă vreuna dintre echipe favorite la următoarele noastre două întâlniri. Vedem ce va fi în teren. Ucraina a reușit să câștige, au în componență mulți jucători care au jucat la prima reprezentativă. La meciul cu Malta, ei au păstrat o parte dintre jucătorii U21 pe margine, poate ca să-i păstreze pentru primul joc din această grupă. Sunt meciuri dificile, va trebui să uităm repede acest meci, pentru că vine altul mult mai important decât cel care a trecut", a spus Emil Săndoi la finalul partidei.

