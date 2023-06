Antrenorul Spaniei are amintiri plăcute cu românii la Atletico Madrid: "Cu Contra vorbesc des, cu Prodan am fost coleg de cameră"

Santi Denia (Santiago Denia Sanchez / 49 de ani) a jucat ca fundaș central și a evoluat la Albacete (1992-1995, 2005-2007) și Atletico Madrid (1995-2005). La trupa de pe "Vicente Calderon" a fost coleg cu doi fotbaliști români, fundașii Cosmin Contra (2002-2004) și Daniel Prodan (1997-1998), de care spune că-l leagă amintiri foarte plăcute. De asemenea, selecționerul Spania U21 a făcut parte din staff-ul lui Gines Melendez la naționala U19, care a cucerit titlul european în 2011, competiția fiind găzduită de București.

"Experiența mea cu fotbalul din România este una foarte pozitivă"

"În 2011, am fost cu echipa U19 la Campionatul European găzduit de România, am fost găzduiți la Mogoșoaia. Am câștigat competiția și am avut o evoluție bună, mulți jucători au avut cariere frumoase la seniori, ulterior, (n.r. - Alvaro Morata, Dani Carvajal, Pablo Sarabia, Gerard Deulofeu, Paco Alcacer, Alex Fernandez, Sergi Gomez, Jose Campana, Juanmi), deci am amintiri bune de la Bucureștiul.

Am fost coleg cu doi jucători români la Atletico Madrid, doi băieți extraordinari. Cu Cosmin Contra, despre care știu că antrenează în străinătate acum. Vorbesc des la telefon, discutăm despre fotbal, în general, dar și despre fotbalul spaniol și românesc. Daniel Prodan mi-a fost coleg de cameră în perioada petrecută la Atletico Madrid, am amintiri foarte plăcute cu el, a fost un coleg bun. Mă leagă amintiri bune de cei doi și experiența mea cu fotbalul din România este una foarte pozitivă.

Nouă jucători de la seniori erau eligibili pentru selecția la Euro 2023

Gabri (n.r. Gabri Veiga, mijloca; central la Celta Vigo) și-a revenit, e alături de noi, după ce suferise o leziune musculară. E un jucător important și o opțiune foarte bună pentru noi. E important că avem la dispoziție tot lotul, că niciun jucător nu e accidentat. Lipsesc Ferran Torres și Eric Garcia, mai erau și alți jucători eligibili (n.r. Alejandro Balde, Pedri, Nico Williams, Bryan Gil, Ansu Fati, Yeremy Pino, Gavi), dar avem o echipă bună și un grup unit, suntem mulțumiți de jucătorii avuți la dispoziție.

Pentru mine este o onoare să antrenez această echipă, pentru că suntem ca o familie. Pentru noi, pentru întreaga generație, e un vis să luăm și titlul la această categorie de vârstă, după ce am fost campioni europeni la U17 și U19. E o motivație bună, dar o luăm pas cu pas. Avem jucători născuți în 2000, 2001 și 2002, sunt jucători din trei generații. Suntem foarte motivați pentru acest obiectiv, Euro 2023 poate marca o încununare a performanțelor acestor jucători.

"Visăm titlul european, dar ne concentrăm pe meciul cu România"

Gândul nostru este la meciul cu România, ne concentrăm pe această confruntare. Este un meci greu, trebuie să fim bine pregătiți din toate punctele de vedere, pentru că vrem victoria. Nu știu dacă suntem favoriții competiției, dar sunt un grup care se antrenează bine și muncește mult, suntem un grup frumos din punct de vedere uman.

Nu aș vrea să spun care jucător român e cel mai periculos pentru noi, dar România are o echipă bună, muncitoare. România are un antrenor cu o experiență mare și jucătorii cu o valoare bună la această categorie de vârstă. Trebuie să arătăm cât mai puține slăbiciuni și să jucăm cât mai bine la acest meci, să avem o evoluție solidă, atât în atac, cât și în apărare, pentru că România are o echipă bună", a declarat Santi Denia la conferința de presă oficială.

