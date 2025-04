România U-21 s-a „abonat“ la prezențele la turneele finale de Campionat European!

Seria calificărilor a fost deschisă de naționala lui Rădoi, în 2019, când s-a și atins semifinala memorabilă care ne-a oferit și o prezență ulterioară, la Jocurile Olimpice. Din păcate, în următoarele două calificări, la Europenele U21, rezultatele bune ale echipei din 2019 n-au mai fost repetate.

Mai întâi, a fost naționala pregătită de Mutu, care a părăsit turneul final, după faza grupelor, terminând pe 3, după Olanda U21, Germania U21, dar înaintea Ungariei U21. Dacă la această competiție, tricolorii mici au făcut o figură respectabilă, totuși, remizând cu Olanda U21 (1-1) și cu Germania U21 (0-0) și învingând Ungaria U21 (2-1), în schimb, la ediția din 2023, am fost o catastrofă! Pentru că, deși am găzduit Euro 2023 împreună cu Georgia, am „reușit“ să terminăm ultimii, pe 16 din 16, după 0-3 cu Spania U21, 0-1 cu Ucraina U21 și 0-0 cu Croația U21.

Acum, înaintea turneului final din Slovacia, așteptările sunt mari de la naționala de tineret, pregătită de Daniel Pancu. Tricolorii mici sunt în grupa A, alături de Slovacia U21, Spania U21 și Italia U21. Doar primele două clasate vor avansa, în sferturi.

Înaintea partidelor cu Italia U21 (11 iunie), Spania U21 (14 iunie) și Slovacia U21 (17 iunie), selecționerul Daniel Pancu a avertizat, totuși, că trebuie să fim realiști. Pentru că, în viziunea sa, fotbalul românesc e departe de nivelul adversarelor cu care urmează să ne măsurăm forțele. Prezent, la GSP Live, Pancu și-a argumentat părerea, făcând referire la „boala cronică“ a fotbalului românesc: lipsa intensității! Ceea ce se și vede în multe dintre partidele cu efect de „somnifer“ din campionatul intern.

„Văd, în continuare, o lipsă de mingi pe margine, jucători care fug să egaleze prin minutul 88 și sunt mingile ascunse, portari care suferă crampe din senin... Așa nu avem cum să creștem! Finalurile de meci sunt momente în care trebuie să se joace, să vedem cine poate să dea maximul“, a spus Pancu.

Avertismentul lui Pancu: „Asta ne așteaptă la Euro!“

Mai departe, selecționerul României U21 a dezvăluit un experiment pe care l-a făcut cu ocazia amicalurilor pe care le-a jucat, luna trecută, cu Portugalia U21 (1-0) și cu Olanda U21 (0-2).

„Avem și noi intensitate, dar pentru perioade foarte scurte. De exemplu, poate n-a înțeles nimeni ce am făcut în Portugalia, unde am schimbat 11 jucători la pauză. Obiectivul meu a fost să văd toți jucătorii, dar m-a interesat și să rezistăm la eforturi de intensitate mare pe durata unei întregi reprize. Le-am spus dinainte: «Dați absolut tot ce aveți mai bun timp de 45 de minute, fiecare! Pentru că jucăm cu niște fotbaliști cu care, de obicei, nu vă întâlniți». Apoi, în meciul cu Olanda, n-am mai schimbat pe nimeni la pauză și, în primele 10 minute din repriza a doua, am luat două goluri. Asta ne așteaptă și la Euro, pentru că acolo acesta e nivelul adversarilor. Jucăm cu Italia și Spania, e la fel ca și cum ar juca Inter sau Real Madrid cu FCSB. Așa stau lucrurile pe hârtie“, a spus Pancu.