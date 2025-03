Minusul? Deși ne-am propus să mușcăm pe contraatac, am avut foarte puține momente în care am ajuns cu mingea în preajma careului advers, singurul eveniment ofensiv notabil fiind o contră rapidă irosită de o pasă prea lungă a lui Rareș Ilie pentru Louis Munteanu.

Dar nu am făcut decât să presăm timid în rarele momente în care olandezii ne-au cedat deliberat posesia, am construit lent și am avut un prim moment periculos abia în minutul 56, când am beneficiat de o lovitură liberă de la 18 metri pe care Louis Munteanu a trimis-o în zidul advers.

Apoi am încercat în zadar să dăm viteză jocului în benzi, unde Baiaram și Cojocaru au prins zile slabe și nu au fost ajutați de fundașii noștri laterali. Cel mai combativ a fost decarul Cîrjan, care s-a aflat în centrul celor două faze în care puteam, totuși, să înscriem: un șut întârziat (min. 66) din poziție bună și un altul foarte bun, în al treilea minut de prelungiri, după o fază creată de Borza și continuată inspirat de Gheorghiță cu o săritură peste balon.



Pentru Louis Munteanu, meciul cu Olanda a fost genul de test care i-a provocat frustrare, în principal pentru că nu a avut mingi în zona careului de 16 metri advers, nu s-a putut conecta nici cu Corbu, nici cu Cîrjan și nici cu atacanții laterali. A risipit lovitura liberă în care se putea face remarcat și putea avea o ocazie periculoasă în minutul 76, dacă Baiaram reușea să găsească un culoar simplu de pasă decisivă prin care l-ar fi lăsat singur cu portarul. Per total, o evoluție ștearsă într-un moment în care, în contextul neconvocării la seniori, mulți ochi au fost ațintiți asupra tânărului golgheter al SuperLigii.