Daniel Pancu a dezvăluit de ce nu a fost convocat Louis Munteanu la naționala mare: ”Am vorbit cu nea Mircea”

”Echipa mare are prioritate de fiecare dată. Dacă era Louis Munteanu la lot dădea 3 goluri? Poate dacă era Louis Munteanu pe teren poate mai luam încă vreo 4 goluri cu Bosnia. La fel se zicea și când eram eu jucător, că a lipsit Pancu și s-a pierdut meciul.

Atacantul de la CFR Cluj a ajuns tot la naționala U21 , sub comanda lui Daniel Pancu. Selecționerul naționalei de interet a explicat motivul pentru care Mircea Lucescu a preferat să-l lase pe Munteanu la naționala de tineret.

Louis Munteanu: ”Aștept convocarea”



Louis Munteanu, golgheterul Superligii, a fost una dintre absențele notabile de la echipa de seniori, însă atacantul lui CFR Cluj a declarat că este pregătit să-și demonstreze valoarea.



„Am venit aici cu inima deschisă, să ajut colegii. Ce pot să spun? Am fost fanul numărul 1 al echipei mari, dar asta a fost să fie, n-am fost convocat. Normal că aștept convocarea. Acum, când va veni, nu depinde de mine. Așa cum am spus, am fost alături de băieți. Din păcate, au pierdut primul meci, sper să facă meciuri cât mai bune.



Na, zic eu că am făcut meciuri bune. Meci de meci trebuie să demonstrez tot ce pot. Așa a fost să fie. Acum, pe viitor, poate o să fiu acolo", a spus Louis Munteanu, după meciul cu Olanda, la microfonul PRO TV.