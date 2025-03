În primul meci, reprezentativa condusă de Daniel Pancu a învins naționala similară a Portugaliei cu scorul de 1-0, în timp ce în al doilea meci, tinerii tricolori au pierdut în fața Olandei, scor 0-2.

Daniel Pancu: ”Pe foaie, nu arătăm bine spre deosebire de celelalte echipe!”

Daniel Pancu s-a arătat mulțumit de efortul tinerilor tricolori, chiar dacă a fost o acțiune complicată pentru naționala de tineret care s-a confruntat cu numeroase accidentări și cu mulți jucători care nu joacă la echipele de club.

Selecționerul naționalei U21 avertizează înaintea Campionatului European din vară. Pancu spune că vor fi meciuri extrem de dificile, iar, pe foaie, România nu arată deloc bine spre deosebire de viitoarele adversare.

”Acțiunea a fost complicată, au venit destui jucători noi, noi nu ne-am mai văzut de cinci luni de zile, s-a pierdut mult și din repere, grupul nu se poate reface în timpul ăsta atât de scurt, sunt absolut mulțumit de modul de implicare. Eu cred că nu se putea face mai mult, chiar dacă cu Olanda am arătat rău în multe momente, mai ales când adversarul te forțează să te aperi în treimea propie. Nu am găsit mijloace și nu am avut când să antrenăm.

Nu am folosit nicio repriză o echipă de care să spun că... Cu Olanda aveam patru schimbări la pauză. Așa ne planificasem înainte de joc. După care, prin minutul 42, mi-a trecut prin minte: ’Dacă o fi asta echipa la primul meci de la euro’ și am zis să îi mai las 15 minute. Cîrjan, Grameni, Baiaram, Oroian, ei trebuia să intre. Nu m-am uitat la rezultatul nici din meciul cu Portugalia. E bun pentru încredere, dar eu am în minte jocurile de acolo, intensitatea. M-a interesat să văd nivelul jucătorilor noștri împotriva unor astfel de adversari. Sunt mulți accidentați, Sava, accidentat, Pantea, accidentat, Tavi Popescu, accidentat, Strada s-a accidentat cu două zile înainte de convocare, alții ieșiți din formă, Mihnea Rădulescu, Blănuță, suspendat, nici nu mai joacă la U Cluj, Silaghi, Vulturar nu joacă deloc la Rapid, Rareș Pop, care nu joacă la Rapid.

Nu cred că acum puteam face mai mult. Îmi doresc ca toți să fie sănătoși, să aibă jocuri în picioare, pentru că altfel e foarte greu, oricum e foarte greu și pe hârtie nu arătăm bine în comparație cu celelalte echipe. Suntem la fotbal și sunt convins că vom arăta altfel, mai ales că vom avea 10 zile la dispoziție în Austria”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

Programul României la Campionatul European U21 (2025)

11 iunie: Slovacia – Spania (Bratislava), 19:00 | Italia – România (Trnava), 22:00

14 iunie: Spania – România (Bratislava), 19:00 | Slovacia – Italia (Trnava), 22:00

17 iunie: România – Slovacia (Bratislava), 22:00 | Spania – Italia (Trnava), 22:00