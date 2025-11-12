VIDEO Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!

Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani! Natație
Tânăra înotătoare chineză este de neoprit, indiferent de competiție.

Yu Zidi200 m mixtSummer McIntoshYe ShiwenChina
Yu Zidi, noua senzaţie a înotului din China, a stabilit marţi un nou record al Asiei în proba feminină de 200 m mixt, la o lună după ce a împlinit vârsta de 13 ani, cu ocazia Jocurilor Naţionale de la Shenzhen, informează Reuters.

Tânăra înotătoare chineză a fost cronometrată în 2 min 07 sec 41/100, doborât vechiul record continental deţinut de compatrioata sa Ye Shiwen, care a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice 2012 de la Londra în 2 min 07 sec 57/100, la vârsta de 16 ani.

În concursul de marţi, Yu Zidi a fost cu aproape o secundă mai rapidă decât ocupanta locului secund, Yu Yiting (20 ani), campioana Asiei din 2022.

Este deja în Top 10 mondial all-time

Doar opt înotătoare au fost mai rapide până acum în istoria acestei probe, actuala deţinătoare a recordului mondial fiind canadianca Summer McIntosh, cu timpul de 2 min 05 sec 70/100.

Yu a avut o ascensiune fulgerătoare după ce participat la selecţiile olimpice chineze pentru JO 2024, ratând la limită calificarea la Olimpiada de la Paris, la vârsta de 11 ani.

Yu Zidi în acest an: titlul după titlu

În luna mai, ea a câştigat titlurile naţionale la 400 m mixt şi 200 m fluture, ocupând locul secund la 200 m mixt. Ea s-a calificat pentru Campionatele Mondiale de la Singapore, unde a devenit cea mai tânără medaliată din istorie, după ce a urcat pe treapta a treia a podiumului cu ştafeta de 4x200 m liber a Chinei.

De asemenea, Yu Zidi a terminat pe locul patru la Mondialele de la Singapore în cele trei probe individuale în care a concurat: 200 m mixt, 400 m mixt şi 200 m fluture.

Reprezentând provincia sa natală, Hebei, Yu va înota joi în calificările la 200 metri fluture, în încercarea de a obţine o altă medalie de aur la Jocurile Naţionale cvadrienale.

Deşi lumea înotului s-a minunat de talentul lui Yu Zidi, vârsta ei a ridicat chestiuni de etică legate de posibilitatea ca o persoană atât de tânără să concureze la cel mai înalt nivel, conform Reuters, citată de Agerpres.

Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig"
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig"

