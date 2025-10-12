Revoluție la UEFA! Preliminariile pentru Euro se schimbă radical. Ceferin: "Vrem un format mai interesant pentru fani"

Înotătoarea americană Gretchen Walsh (22 de ani) a doborât propriul său record mondial la 50 m fluture, sâmbătă, în cadrul concursului de Cupă Mondială în bazin scurt (25 m) de la Carmel (SUA), informează AFP.

Walsh a parcurs cele două lungimi de bazin în 23 sec. 72/100, îmbunătăţind cu 22/100 precedentul record pe care îl stabilise anul trecut la Budapesta.

Ea deţine, de asemenea, cele mai bune cinci performanţe din istorie pe această distanţă.

Leon Marchand, învins de partenerii de antrenament Shaine Casas și Hubert Kos



În proba de 200 m mixt, cvadruplul campion olimpic francez Leon Marchand s-a clasat pe locul doi, la 30/100 în urma partenerului său de antrenament Shaine Casas, care s-a impus în 1 min. 49 sec. 43/100.

Marchand a terminat pe locul secund şi în proba de 200 m spate, după ungurul Hubert Kos, în timp ce Casas s-a situat pe trei.

Cei trei înotători se antrenează împreună în Texas sub bagheta lui Bob Bowman.

Duelul Regan Smith - Kaylee McKeown continuă



La 100 m spate, americanca Regan Smith a învins-o pe australianca Kaylee McKeown.

Smith, deţinătoarea recordului mondial al distanţei, s-a impus în 54 sec. 92/100, cu un avans de 13/100 în faţa lui McKeown, cea care a privat-o de aurul olimpic la Paris în 2024 şi de titlul mondial în bazin olimpic (50 m) la Singapore în luna august. Agerpres

