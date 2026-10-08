GALERIE FOTO „Arăți bombă!” Nu e din America, dar face spectacol la Miami: „Ești cea mai frumoasă!”

„Arăți bombă!” Nu e din America, dar face spectacol la Miami: „Ești cea mai frumoasă!” Natație
SPORT.RO
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Ines Mahmoudi atrage atenția fanilor de la Universitatea din Miami.

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Ines MahmoudiMiami Hurricanes
Din articol

Înotătoarea franceză, originară din Aix-en-Provence, face parte din echipa feminină de natație a celor de la Miami Hurricanes și este specializată în probele de liber. Ines Mahmoudi este la al doilea sezon în sistemul NCAA, după ce a ajuns în Statele Unite în 2025. În Franța, sportiva a avut rezultate importante la nivel de juniori, iar la Campionatele Naționale de Juniori din 2024 a fost finalistă în patru probe.

Nu e din America, dar face spectacol la Miami: „Ești cea mai frumoasă!”

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La Miami, Ines a concurat în probe de 50, 100 și 200 de yarzi liber, dar și la 100 de yarzi fluture. Cele mai bune performanțe ale sale includ 23,08 secunde la 50 de yarzi freestyle și 49,86 secunde la 100 de yarzi freestyle, rezultate obținute în sezonul 2025/26.

Sportiva franceză a atras însă atenția fanilor și în afara bazinului. În urmă cu trei zile, Ines a publicat pe Instagram o fotografie în echipamentul celor de la Miami, alături de mesajul „Back for chapter 2”.

Postarea a strâns rapid numeroase reacții din partea urmăritorilor. „Arăți BOMBĂ”, a scris unul dintre fani. „Te iubesc!”, a comentat un altul, în timp ce un alt urmăritor i-a transmis: „Ești cea mai frumoasă”.

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