Florin Ștefan are șanse să revină în Superliga României în iarnă, când campionatul va fi întrerupt pentru trecerea dintre ani. În 2027, fundașul, campion al țării cu Universitatea Craiova în ediția trecută, 2025-2026, este deschis pentru revenire, iar o variantă este Sepsi OSK!

Florin Ștefan (30 de ani), transferat la Gaziantep în luna iulie, când echipa era pregătită de Mirel Rădoi, a rămas fără contract după doar 245 minute prestate, mai exact trei meciuri oficiale.

Sepsi OSK, interesată de Florin Ștefan

Gaziantep a anunțat, la la începutul lunii septembrie, că a ajuns la un acord cu Florin Ștefan pentru încetarea contractului. Fundașul semnase, în primă fază, o înțelegere valabilă un sezon.

Florin Ștefan a fost titular în primele trei etape ale sezonului, toate disputate cu Mirel Rădoi pe banca tehnică. Evoluțiile sale nu i-au convins însă pe suporteri. La meciul pierdut cu Rizespor, scor 1-2, românul a fost huiduit de fiecare dată când atingea mingea.

Fundașul este cotat la 700.000 de euro și a mai jucat pentru FC Olt Slatina, Academica Clinceni, Daco-Getica, Sepsi, CFR Cluj, Rapid și Universitatea Craiova.

Florin Ștefan, campion al României cu U Craiova, experiență scurtă în Turcia

El poate să se întoarcă în Superliga României în iarnă, când campionatul va lua pauză, de el fiind interesată, din informațiile Sport.ro – Sepsi OSK! Oficialii celor din Sfântu Gheorghe se gândesc să îl readucă pe apărător, căreia îi vor și întinde, astfel, o mână de ajutor.

Dat fiind faptul că Florin Ștefan nu va mai avea o condiție fizică la capacitate maximă la acel moment, atunci el ar putea fi tentat să vină la Sepsi OSK, chiar dacă situația financiară a clubului nu este una grozavă.