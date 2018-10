"Cancerul si complicii lui, FRF si Guvernul" Mihai Mironica, dupa pedeapsa primita de nationala ca urmare a incidentelor de la meciul cu Serbia

Inca o confirmare a ceea ce scriu si spun de mult: ultrasii, huliganii, extremistii, golanii sunt cancerul fotbalului.

Aproape 50.000 de suporteri au fost la meciul cu Serbia. O asemenea minunatie nu se mai poate repeta din cauza unor grupuri de dezaxati, de primitivi care folosesc fotbalul doar ca pe un pretext pentru a-si prezenta natiunii, Europei manifestarile de pestera. Nationala Romaniei va trebui sa joace din nou cu interdictie in privinta spectatorilor. Cat de penibil, de sinistru, de unic in Europa, sa ai trei meciuri de gazduit in grupa de Nations League si aceste creaturi ale intunericului sa determine inchiderea stadionului pentru doua dintre aceste trei partide...

Da, cancerul fotbalului. Pentru ca un meci jucat pe un stadion cu portile inchise din cauza manifestarilor extremiste inseamna un fotbal bolnav, un fotbal lipsit de viata, privat de menirea lui primordiala, conexiunea cu tribuna. Oamenii acestia sunt bolnavi si infesteaza cu maladia lor un intreg fenomen, o intreaga lume.

FRF este victima, dar si complice a dezaxatilor. Sute de bolnavi stau grupati in spatele portii, la peluza, acolo unde comit infractiunile pentru care Romania este pedepsita iar si iar. Si asta este posibil fie pentru ca FRF le ofera slugarnic si iresponsabil aceste bilete grupate extremistilor, fie pentru ca de acolo sunt alungati spectatorii normali, iar FRF nu-i protejeaza deloc pe cei care au platit bilet pentru a sustine nationala.

Romania este galbena, asa cum Anglia in fotbal este alba, Spania este rosie, Franta este albastra, iar Irlanda este verde. Primitivii si-au ales insa culoarea care-i defineste cel mai bine, negru. Intr-o mare galbena care da viata tribunei se vad insulele mortii, petele negre, cele care aduc inchiderea tribunelor, moartea sufletului fotbalului.

Acest fenomen canceros al violentei poate fi combatut cu masuri ferme. Pe care nu trebuie sa le inventam noi, au fost puse in aplicare de natiuni ale caror selectionate joaca acum meci de meci cu stadioane pline. Masuri care au fost introduse in Anglia in timpul mandatelor Doamnei de Fier, Margaret Thatcher. Si noi avem o doamna in aceasta pozitie de premier, dar te poti astepta din partea unei cucoane care nu poate lega doua vorbe, din partea unei menajere a lui Dragnea ajunse sa reprezinte Romania in lume sa aiba o astfel de strategie prin care sa salveze un bun al romanilor, nationala, din ghearele fascistilor de pe stadioane?

Romania poate genera energii extraordinare asa cum s-a vazut la meciul seniorilor pe Arena Nationala, la meciurile tineretului la Cluj sau Ploiesti. Din pacate, somnul ratiunii, al bunului simt lasa monstrii sa alunge romanii de buna credinta din tribune, sa aduca intunericul in fotbal.