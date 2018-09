S-a aflat marea surpriza Dacia de la Paris! Ce pregateste pentru cel mai tare salon auto al anului

Dacia vine cu schimbari importante la Salonul Auto de la Paris 2018.

Dacia propune motorizari noi in premiera la Salonul de la Paris, programat sa debuteze pe 4 octombrie anul acesta.

Un motor de 1.33 litri pe benzina de 1332 cmc, cu 4 cilindri in linie si supraalimentat este pregatit pentru Duster.

Dezvoltat de alianta Renault - Nissan - Mitsubishi in colaborare cu Daimler, motorul este folosit in prezent pe Renault Captur si vine in doua variante, 130 de cai conectat la cutie manuala si 150 de cai cu varianta EDC cu dublu ambreiaj.

Fanii Dacia mai pot astepta un model surpriza, cel mai probabil o varianta speciala de echipare sa o serie limitata a unui model actual.

De cealalta parte, Renault aduce un vehicul robotizat la Paris, un concept ce continua seria de masini inovatoare la care se gandeste producatorul francez pentru un posibil viitor.