Surpriza pregatita de Dacia! Noul model cu care se va prezenta la Salonul Auto de la Paris

Dacia s-ar putea prezenta la Salonul Auto de la Paris cu un nou model.

In fapt, Renault nu a anuntat oficial insa cel mai probabil francezii vor prezenta SUV-ul Duster cu o noua motorizare, informeaza ZF. Noul Duster va fi echipat cu un motor de 1,3 litri TCe si 130 CP, motorizare care inlocuieste vechiul model 1,2 TCe, model scos din productie in prima parte a acestui an.



Salonul Auto de la Paris revine cu peste 40 de premiere mondiale, schimbarea de la Dacia fiind singura noutate pe piata auto locala, mai noteaza sursa citata.