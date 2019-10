VOLKSWAGEN GOLF 8, lansat oficial. Ce s-a schimbat la cea mai populara masina din Europa. FOTO

Cea mai bine vanduta masina din Europa a fost relansata de Volskwagen.

Volkswagen lanseaza azi noul Golf 8 in cadrul unui eveniment transmis in direct pe internet de la fabrica din Wolfsburg, acolo unde este construit automobilul.

Golf 7 a fost cea mai vanduta masina din Europa in ultimii ani, iar asteptarile sunt imense la fiecare generatie. Si generatia 8 aduce noutati si incearca sa tina pasul cu dezvoltarile din ultimii ani.

Cum arata noul Volkswagen Golf 8

In materie de design nu sunt modificari majore si iti dai seama imediat ca e vorba de un Volkswagen Golf. In partea din fata luminile au devenit mai subtiri, grila mai mica, iar noul logo VW mai mare. Sunt linii ascutite, iar capota redesenata. Si in partile laterale apar linii ascutite, iar spatele a devenit mai abrupt, dar si mai sportiv, cu stopuri redesenate si guri de aerisire false, care devin reale in versiunile R Line si GTE.

Volkswagen spera sa dea lovitura cu noul Golf 8 GTE, un plug-in hibrid, care propune design sportiv, asemanator cu versiunea R Line.

Daca la desingul exterior vorbim de o evolutie si nu de o revolutie, la interior lucrurile stau putin diferit. Soferii pot observa un instrument digital nou precum si un nou sistem de infotainment. Bordul este decorat cu lumini ambientale si insertii din crom.

Noul Volkswagen Golf 8 este construit pe platforma MQ8 a grupului german si masoara 428 cm lungime si 146 cm latime. Ampatamentul a crescut de la 264 cm la 284 de cm, potrivit informatiilor obtinute de presa de specialitate. Cifrele oficiale vor fi dezvaluire de Volkswagen in cadrul evenimentului oficial.

Ce motoare are noul Volkswagen Golf 8

La capitolul motorizare, Golf 8 va avea mai multe variante, incepand cu un 1.0 litri in trei cilindri, precum si un 1.5 litri si 2.0 litri in patru cilindri. Vor exista si versiuni 1.5 litri CNG si 2.0 litri diesel.

Versiunea verde GTE pug-in hibrid va folosi un mix electric - benzina, marea noutate de la evenimentul de lansare. Volkswagen a lucrat initial la o versiun full electrica e-Golf insa a renuntat la ea si a decis sa lucreze la noul ID.3, astfel ca Golf 8 va oferi doar o versiune hibrid.

Anul viitor urmeaza si variante pentru amatorii de viteza, un GTI cu motor turbo de 2.0 litri in patru cilindri ce produce 232 de cai. Apoi va urma si un GTI Cup cu 286 de cai si un Golf R cu 325 de cai!



