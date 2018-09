Cum arata "BESTIA" lui Trump! Noua limuzina a presedintelui SUA e blindata, rezista atacurilor chimice si poate sa traga cu gaze lacrimogene! FOTO

Donald Trump are masina noua!

Presedintele SUA se plimba de acum la bordul unei limuzine Cadillac in minisiunile oficiale. Masina este blindata cu armura groasa de 10 cm si are in dotare chiar si gaze lacrimogene ce pot fi folosite in cazul unui atac.

Poreclita "Bestia", masina a intrat de curand in flota presedintelui american, iar Trump a fost vazut la bordul ei in timpul unei plimbari prin Manhattan la o intalnire ONU.

Limuzina lui Donald Trump a costat 1,5 milioane de euro si a fost construita in dublu exemplar. Cealalta masina face parte si ea din coloana lui Trump si este folosita pe post de momeala de catre serviciile secrete.

Cauciucurile au intarituri din kevlar, ceea ce inseamna ca masina poate sa ruleze chiar si daca sunt impuscate rotile. Armura groasa de 10 cm fac usile la fel de grele ca la un avion Boeing 757, geamurile sunt si ele blindate, iar patforma masinii e pregatita sa faca fata oricarei explozii. Interiorul masinii este sigilat perfect impotriva unui atac biologic sau chimic, iar la bord se gansesc masti de oxigen si aparatura de primul ajutor.

"Bestia" lui Trump poate chiar sa se si lupte cu eventuali agresori, fiind dotata cu canistre de gaz lacrimogen si mitraliere. O linie directa de comunicatie cu vicepresedintele SUA si cu Pentagonul mai este dotata in limuzina lui Trump.

Limuzina presedintelui american este construita de General Motors, care a castigat un contract de 15 milioane de euro in 2014 pentru construirea unor limuzine indestructibile pentru presedentia americana. General Motors a mai castigat o licitatie de 30 de milioane de euro pentru a livra alte limuzine pentru serviciile secrete americane.