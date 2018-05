Victorie uriasa pentru MMA-ul din Romania! Bombardierul Pascu a devenit challenger obligatoriu la o centura importanta

Pascu a castigat aseara in gala din Dublin.

Romanul care se antreneaza la sala lui McGregor, Ion Pascu, a obtinut o victorie uriasa aseara, in gala din Dublin. Acesta s-a impus la decizie unanima in fata lui Alex Lohore, fostul campion de la 77 de kilograme din promotia Bamma, dupa ce si-a dominat adversarul ducandu-l la sol si lovindu-l de mai multe ori.

Pascu a devenit astfel challenger obligatoriu la centura din Bamma, una dintre cele mai importante promotii de MMA din Europa.

Meciul va avea loc cel mai probabil la sfarsitul verii sau in toamna. Bombardierul Pascu e considerat cel mai bun luptator roman de MMA, activand in promotii puternice din toata lumea, inclusiv in Bellator acolo unde a debutat in urma cu o luna.

De mai bine de un an, Pascu se antreneaza la SBG Ireland, sala unde se pregateste si Conor McGregor! Cei doi au acelasi antrenor, John Kavanagh.