„O seară mizerabilă!” / „Arbitru de rahat!” Istvan Kovacs, criticat dur după AC Milan - Napoli din sferturile UEFA Champions League 

„Rossonerii” s-au impus datorită golului marcat de Bennacer, în minutul 40, din pasa lui Rafael Leao. Partida a fost condusă de la centru de Istvan Kovacs și dacă până acum arbitrului român nu i-au fost făcute reproșuri pentru prestațiile anterioare din Champions League, de această dată a fost dur criticat.

Românul a decis să nu îl sancționeze pe Rafael Leao după ce a distrus steagul de la corner, stârnind indignare în rândul fanilor lui Napoli. Kovacs a acordat nu mai puțin de nouă cartonașe galbene în meci, trei pentru gazde, unul și lui Pioli, și șase pentru Napoli. „Centralul” i-a arătat al doilea galben lui Anguissa, stârnind și mai multă furie din partea jurnaliștilor și a fanilor italieni.

„Istvan Kovacs este unul dintre arbitrii de top ai Europei, însă a avut o seară mizerabilă. Arbitrajul, în realitate, a fost extrem de tendențios și părtinitor. Al doilea galben la Anguissa a fost acordat lejer și în timp ce poți contesta asta, per total, a favorizat în stil mare gazdele.

Totul a început când nu i-a dat cartonaș galben lui Rafael Leao după ce a distrus steagul de la corner. De atunci, a refuzat să îi avertizeze pe jucătorii lui Milan și a arătat o tonă de galbene jucătorilor lui Napoli.

Urăsc să văd așa ceva. Ruinează un meci încântător. Acum îi arată galben lui Min-Jae Kim, care îl suspendă pentru retur. Îmi cer scuze, dar acesta este un arbitraj extrem extrem de sărac”, a scris jurnalistul Kyle Bonn.

