„Ne-am concentrat atât să înscriem încât am uitat de apărare!” Robert Lewandowski, analiză tranșantă după remiza cu Inter 

Catalanii erau obligați să câștige pentru a mai păstra șanse reale la ieșirea din grupe, iar acum sunt aproape de o nouă „rușine”, eliminarea din grupe pentru al doilea sezon consecutiv. Robert Lewandowski (34 ani) a fost cel mai bun jucător al Barcelonei în meciul de miercuri seară, după ce a înscris o „dublă” în poarta lui Inter și a adus un punct din duelul de pe Camp Nou, punct însă care lasă gruparea blaugrana cu un pas în afara competiției.

Robert Lewandowski a vorbit la finalul partidei despre remiză, punctând că problemele din apărare au fost decisive, dar și că echipa s-a concentrat atât de mult să înscrie încât faza apărării a fost omisă. Totodată, atacantul polonez a spus și despre duelurile cu fundașii lui Inter, asta după ce a fost extrem de bine marcat atât în meciul tur, cât și în retur.

Robert Lewandowski, tranșant după remiza cu Inter

„Ne-am dorit atât de mult să înscriem goluri că uneori am uitat de apărare și de contraatacurile rivalilor. Inter ajungea cu foarte multă ușurință în careul nostru și își crea situații în care aveau spații. Am avut multe accidentări în echipă în ultimele săptămâni, nu e ușor să schimbi constant alinierea. Ne lipsește stabilitatea și poate din acest motiv apar astfel de meciuri.

Inter este un rival dur pentru un atacant. Se apără cinci jucători și există și un mijlocaș defensiv. Atunci încercăm să atacăm cu mai mulți jucători pentru ca unul dintre noi să poată acoperi zona descoperită. Am marcat trei goluri dar am încasat tot atâtea. Ne simțim dezamăgiți pentru că nu am reușit să câștigăm. Uneori e nevoie de sânge rece și calm pentru a putea câștiga”, a spus Lewandowski citat de Mundo Deportivo.