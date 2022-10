Nu degeaba l-au cumpărat! Robert Lewandowski, gol decisiv pentru FC Barcelona + ce a spus Xavi

Robert Lewandowski a fost unicul marcator al lui FC Barcelona în confruntarea cu Mallorca. Polonezul adus în perioada de mercato recent încheiată la echipă a primit o pasă de la Ansu Fati și a împins mingea în poartă, fără ca Rajkovic să mai aibă vreo șansă.

După meci, Xavi Hernandez l-a lăudat din nou pe Robert Lewandowski. Antrenorul catalanilor a vorbit despre atacantul polonez drept "o mașinărie de goluri", evidențiind că ar putea fi cel mai bun marcator din lume.

„Lewandowski este un jucător care își oferă garanție, este foarte clar acest lucru. Aș spune oricui că este cel mai bun marcator din lume.”, au fost cuvintele lui Xavi Hernandez, citate de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Xavi, more than happy with Robert Lewandowski: “Lewandowski is a player who gives you guarantees, it’s very clear”. ???????? #FCB

“I'd argue he's the best goal scorer in the world”. pic.twitter.com/v8uOljofYp