Yann Sommer i-a enervat pe catalani cu cele 14 parade, apoi a transmis un mesaj care "arde"

Elvețianul Yann Sommer a fost cel mai bun om al semifinalei Inter Milano - FC Barcelona 4-3. A avut 14 intervenții providențiale, a reușit să pareze niște șuturi foarte dificile și a avut reacție când defensiva condusă de Acerbi a clacat în fața țesăturii de pase a catalanilor.

Yann Sommer, MVP în Inter Milano - FC Barcelona 4-3



Într-o atmosferă senzațională, elvețianul care s-a retras din națională, a celebrat la final alături de colegi și de fanii lui Inter. Yann Sommer, mare fan Rolling Stones, e unul dintre cei mai valoroși portari ai Europei în ultimii 10 ani.



Ce a spus Sommer la final? Portarul lui Inter a avut un mesaj cu bătaie lungă pentru marile echipe de pe Bătrânul Continent, dar și pentru rivalele echipei sale din Serie A. A doua semifinală a Ligii Campionilor se joacă în această seară, de la 22:00, PSG - Arsenal. În tur, francezii s-au impus la Londra, scor 1-0.



"Sunt extrem de fericit, a fost o partidă senzațională. Inter a făcut o muncă incredibilă. Ultima paradă a fost una specială, pentru că Yamal este un jucător de mare calitate. Mereu șutează bine şi în interior, însă sunt fericit pentru că nu a intrat de această dată. Ceea ce am făcut, cu Acerbi, am luptat până în ultima clipă. Cred că multe echipe se uită cu invidie la ceea ce am realizat”, a spus Sommer.