Jucatorii oladezilor au facut instructie cu danezii si au marcat doar goluri de generic. Gravenberch a deschis scorul in minutul 47 cu un sut superb la vinclu din afara careului.

Trei minute mai tarziu, dupa o faza frumos construita de jucatorii lancierilor, Mazraoui a primit o pasa in interiorul careului si a finalizat cu un sut pe jos.

Brazilianul David Neres a marcat ultimul gol al lui Ajax in minutul 66 dupa ce a preluat o pasa de la Traore si a sutat din marginea careului cu stangul, fara nicio speranta pentru portarul lui Midtjylland.

3-0 for Ajax with a new Goal from David Neres. pic.twitter.com/SCe1HQd4W9