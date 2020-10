INDECENT! MASACRU pe teren! Ajax a calcat-o in picioare pe Venlo chiar la ea acasa: show monstruos in Olanda! S-a terminat 13-0

Ajax n-a avut mila de Venlo, pe care a batut-o rau chiar la ea acasa!

S-a terminat 0-13! A fost inghesuiala mare pe lista marcatorilor. Traore a inscris de 5 ori, Ekkelenkamp si Huntellar de cate doua, iar Blind, Tadic, Antony si Martinez au dat fiecare cate un gol. Traore a fost omul meciului. Pe langa cele 5 goluri, a avut si 3 assisturi pentru colegii sai!

Ajax are 15 puncte in 6 meciuri. Doar Groningen, echipa lui Robben, a invins-o in acest sezon. Inaintea meciurilor din aceasta etapa, Venlo era pe 9, dupa un start decent de campionat, in care reusise o victorie si doua egaluri in 5 etape.