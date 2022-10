Golurile englezilor au fost marcate de Jorginho, din penalty și de Pierre-Emerick Aubameyang, în urma unei acțiuni cu Mason Mount.

Un fost coleg al lui Tătărușanu de la FCSB surprinde: ”Am ținut cu Chelsea”

În direct la emisiunea Ora Exactă în Sport, Alex Bourceanu a dezvăluit că a fost suporterul englezilor, fiind fan al fotbalului din Premier League, dar și-a dorit, în același timp, o prestație solidă din partea fostului său coleg de la FCSB.

„AC Milan a început foarte bine, puține echipe pot s-o aducă pe Chelsea să se apropie în jumătatea proprie. La prima acțiune pe care au avut-o s-a dictat penalty și cartonaș roșu.

(...)

Eu am ținut cu Chelsea, chiar dacă Tătă a fost în poarta celor de la AC Milan. Am ținut cu Chelsea pentru că-mi place fotbalul englez, am fost strict subiectiv. Aș fi vrut să aibă Chelsea extraordinar de multe ocazii și Tătă să apere tot”, a spus Alex Bourceanu, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO Arena.

VIDEO - Alex Bourceanu, după AC Milan - Chelsea 0-2

După AC Milan - Chelsea 0-2, londonezii au urcat pe primul loc în Grupa E din Liga Campionilor și sunt la un singur pas distanță de calificarea matematică în faza următoare a competiției.

De partea cealaltă, Milan rămâne pe locul trei, la două puncte de Salzburg, și are nevoie de două victorii în următoarele două meciuri, cu Salzburg și Dinamo Zagreb, pentru a fi sigură de calificarea în optimi.