Lectie de nebunie! Unii o iau prin Vietnam, altii schimba 10 trenuri sau 7 zboruri ca sa o vada pe Liverpool in finala Champions League

Finala UEFA Champions League se vede sambata seara la PRO TV

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Asta e seara asteptata de un deceniu de fanii lui Liverpool. Unii n-au mai trait niciodata asa ceva, altii credeau ca nu o vor mai vedea pe Liverpool intr-o finala Champions League.

Dar miracolul s-a produs sezonul asta! Liverpool se bate pentru trofeul UEFA Champions League cu Real Madrid, sambata, la Kiev, intr-un meci care va fi transmis in direct de PRO TV incepand cu ora 21:45.

Sunt asteptati peste 20.000 de suporteri Liverpool la marea finala, iar pentru multi calatoria la Kiev va fi o adevarata aventura.

Aproximativ 1000 de fani englezi au aflat cu stupoare ca zborurile lor au fost anulate, din cauza faptului ca aeroportul din Kiev este supraaglomerat. DETALII AICI

BBC a intrebat mai multi suporteri Liverpool ce rute vor alege pentru a ajunge la finala.

Rameez Tahir, 22, Chesham: "O sa calatoresc prin patru tari, pe durata a patru zile: Suedia, Letonia, Ucraina si Lituania si inapoi la Londra luni. In total, biletele de avion ma costa 610 lire. Cazarea a fost gratuita datorita generozitatii oamenilor din Kiev, care si-au pus la dispozitie gratis apartamentele in campania <<Cazare gratis in Kiev>>, de pe Facebook."

John Dixon, 39, Bebington: "Plec joi la pranz. Iau trenul spre Glasgow, din Liverpool, zbor apoi pana in Lituania, la Palanga. Inchiriez o masina sa ma duc la aeroportul din Vilnius, apoi iau un avion spre Kiev. La intoarcere, zbor prin Romania."

Tom Whitehead, 22, Lancashire: "Schimb opt trenuri sa ajung din Lancaster la Kiev - prin Paris, Frankfurt, Dresda, Wroclaw, Cracovia si Lvov. In total, am platit aproximativ 400 de lire pe biletele de tren."

Jake Norris, 30, Australia: "Calatoresc prin Hanoi, Vietnam, am doua opriri in Moscova si Minsk pana sa ajung la Kiev. Ma costa 1500 de lire. N-am cum sa ratez sansa asta!"

Steven Thompson, 33, Lancashire: "Ma insor cu o zi inainte de finala. Am platit 1050 de lire pe un bilet de avion si vreau sa ma intorc duminica dimineata, la 5:30, ca sa plec in luna de miere la 9:00 dimineata. Logodnica mea stia de cateva luni ca vreau sa merg la finala. Probabil ca in sinea ei a tot sperat ca Liverpool o sa fie eliminata."

Ryan Stuart, 23, Wirra: "Sunt in Grecia zilele astea, la nunta surorii mele. Plec in Rodos la 6:40, apoi zbor spre Atena, unde trebuie sa schimb avionul. Astept 6 ore legatura in aeroport. Apoi am zbor direct spre Kiev. Ajung la 8 seara acolo, vad meciul si ma intorc a doua zi dimineata, am avion la 8 dimineata."

Finala UEFA Champions League, Real Madrid - Liverpool, se vede la PRO TV, sambata, ora 21:45.

Bucurati-va de fotbal!