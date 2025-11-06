S-au scurs patru etape din faza principală a competiției UEFA Champions League, iar podiumul este ocupat de trei echipe cu maximum de puncte.



FC Bayern, Arsenal și Inter se situează, în ordine, pe primele trei poziții. Bavarezii și ”tunarii” au golaveraj 11, în timp ce trupa lui Cristi Chivu are golaveraj 10.



Surpriză! Cine e favorită să câștige UCL după primele patru etape



Conform statisticienilor, echipa cu cele mai mari șanse să câștige competiția este Arsenal, cu 17 procente. Formația dirijată de Mikel Arteta e singura care nu a primit gol până acum.



Bayern a încasat trei goluri, în timp ce Inter, un gol.



Pe poziția a doua în clasamentul Euro Club Index, furnizat de Football Rankings într-o postare publicată pe rețelele social media, Real Madrid se află pe locul doi cu 15 procente, în timp ce Bayern ep e trei cu 14 procente.



Deținătoarea trofeului, PSG, posedă 10 procente și e pe cinci, în spatele lui Manchester City cu 12 procente.

