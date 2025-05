✅ All 29/36 direct places in 🔵 UCL league stage have been distributed!



💥 7 places remain, to be distributed in 🔵 UCL qualifiers!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City 🆕💥

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 🆕💥

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle Utd 🆕💥

🇪🇸 Barcelona

🇪🇸 Real Madrid

🇪🇸 Atletico Madrid

🇪🇸… pic.twitter.com/cCZtZOgvo6