Cu Man titular, PSV a deschis scorul în minutul 6, prin Ivan Perisic, care a transformat un penalty obținut după un henț al lui Virgil van Dijk, la care ”a contribuit” și internaționalul român.

Steven Gerrard, dur cu jucătorii lui Liverpool, după 1-4 cu PSV

”Cormoranii” au egalat prin Dominick Szoboszlai după doar 10 minute, dar PSV s-a dezlănțuit după pauză, iar echipa antrenată de Peter Bosz a mai marcat de trei ori, prin Guus Til (minutul 56) și Couhaib Driouch (minutele 73 și 90+1).

Steven Gerrard, legendarul fotbalist al lui Liverpool, a analizat prestația echipei de pe Anfield și nu s-a abținut de la a-l critica pe Mohamed Salah, fotbalistul aflat în acest sezon pe o pantă descendentă din punct de vedere al evoluțiilor. Gerrard l-a găsit vinovat pe egiptean la golul marcat de Guus Til. Și fundașul lateral Milos Kerkez a fost criticat în termeni duri de Gerrard.

”Nu a fost un start ideal, dar după ce au fost conduși cu 0-1, Liverpool a jucat foarte bine. Au arătat caracter și au reintrat rapid în meci. Au fost echipa mai bună până la pauză și mă așteptam să continue în același ritm după reluare. Dacă făceau 2-1, câștigau meciul destul de confortabil.

În prima repriză, nu cred că PSV a jucat atât de bine. Dar au ieșit excelent de la vestiare. PSV și-a ridicat nivelul și a dominat a doua repriză.

Fie că e Salah sau altcineva, nu ai voie să fii depășit așa în dribling (n.r. la faza golului marcat de Guus Til). Iar apoi Milos Kerkez este complet ieșit din poziție. Este groaznic să te aperi așa pe exterior. Nu ai voie niciodată să intervii în maniera asta”, a spus Gerrard pentru TNT Sport.

