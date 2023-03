Stefano Pioli râde, cântă și dansează după calificarea lui AC Milan în sferturile Ligii Campionilor

Antrenorul formaţiei AC Milan, Stefano Pioli, consideră că echipa sa a dominat ambele meciuri cu Tottenham Hotspur şi a meritat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Reacția lui Stefano Pioli după calificarea în sferturile Ligii Campionilor

"Eu cred că meritam să ne calificăm, am dominat ambele meciuri în faţa unei echipe foarte dificile. Nu am renunţat nicio clipă, ne-am făcut jocul nostru şi am încercat să mergem înainte. Acum, va trebui să facem acelaşi lucru în campionat pentru a termina între primele patru", a spus Pioli.

"Eu cred că ne-am apărat bine în faţa unei echipe cu foarte buni jucători. Am câştigat majoritatea duelurilor, am fost foarte compacţi graţie atacanţilor şi mijlocaşilor noştri, deşi nu am fost la fel de solizi în urmă cu câteva săptămâni. Milan nu a mai fost aşa de mult timp (din 2012 din sferturile Ligii Campionilor). Anul trecut, am suferit mult, dar experienţele noastre recente ne-au ajutat să ne îmbunătăţim, mai ales la nivel mental al meciurilor", a adăugat tehnicianul milanezilor.

????️ The Coach, @TheoHernandez and Tonali's words from London ????️ Tutta la soddisfazione per il passaggio ai Quarti nelle parole degli intervistati #TOTACM #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/bcWCcLwiru — AC Milan (@acmilan) March 9, 2023

AC Milan s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a terminat la egalitate cu Tottenham Hotspur, 0-0, miercuri seara, la Londra, în manşa secundă a optimilor de finală.

Rossonerii au câştigat în tur cu 1-0, într-un meci în care portarul român Ciprian Tătăruşanu a avut o evoluţie foarte bună. Agerpres