Statistica socanta a lui Cristiano Ronaldo contra lui Bayern! Starul Realului n-a existat pe teren, dar tot a batut un record ISTORIC in UEFA Champions League

Bayern a oprit seria de meciuri consecutive in Liga Campionilor pentru Cristiano Ronaldo, insa tot a fost invins de Real Madrid in prima mansa din semifinalele UEFA Champions League.

Pentru prima data din mai 2017, Cristiano Ronaldo nu a reusit sa inscrie intr-un meci UEFA Champions League, Bayern oprind la 11 meciuri seria portughezului. Portughezul a avut o prestatie foarte slaba, iesind in evidenta doar la un gol anulat pentru ofsaid!

Mai mult, Cristiano Ronaldo a avut doar 20 de tentative de pase pe tot parcursul meciului, reusind 16 dintre acestea, n-a avut nicio recuperare si doar 2 dueluri aeriene castigate. Pentru prima data din februarie 2017, Cristiano Ronaldo n-a avut niciun sut pe spatiul portii adverse intr-un meci, lucru care nu se mai intamplase in ultimele 39 de partide in UEFA Champions League pentru Real Madrid.



39 - Cristiano Ronaldo has failed to have a shot on target for the first time in 39 appearances for Real Madrid (all competitions). Absent. pic.twitter.com/BhMBQHX0DG