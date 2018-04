"Nu am mai vazut-o pe Real atat de slaba! Trebuia sa fie 7-2!" Reactia neasteptata a celor de la Bayern dupa infrangerea cu Real Madrid

Bayern 1-2 Real / Real Madrid este aproape de calificarea in finala UEFA Champions League pentru a 4-a oara in ultimii 5 ani.

Bayern Munchen a patit din nou ca in sezonul precedent - a fost invinsa in prima mansa de Real Madrid cu 2-1 dupa golurile marcate de Marcelo si Asensio. Jucatorii lui Bayern au pus infrangerea pe seama ratarilor.

"Nimeni nu ar fi putut avea ceva de comentat daca am fi castigat cu 5-2" a spus Niklas Sule dupa partida, acesta inlocuindu-l in prima repriza pe Jerome Boateng, accidentat la coapsa. "Nu cred ca am mai vazut-o pe Real Madrid atat de slaba intr-un meci la Munchen" a mai spus Sule.

Intrebat ce crede despre declaratia lui Sule, autorul golului celor de la Bayern, Kimmich, a fost si mai dur: "Cred ca trebuia sa fie 7-2!". Kimmich a explicat faza golului la care l-a pacalit pe portarul Realului: "Stiam ca Navas este un portar caruia ii place sa fie intuitiv in astfel de situatii. M-am gandit inainte de meci si stiam ce trebuie sa fac daca ajung intr-o astfel de pozitie. Asa ca da, a fost intentionat" a spus Kimmich.