Probability for UCL final matchups

(as of 9 Apr):



25% 🇪🇸 Barcelona - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

22% 🇪🇸 Barcelona - 🇫🇷 PSG

22% 🇮🇹 Inter - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

18% 🇮🇹 Inter - 🇫🇷 PSG

4% 🇩🇪 Bayern - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

3% 🇩🇪 Bayern - 🇫🇷 PSG

2% 🇪🇸 Barcelona - 🇪🇸 Real Madrid

2% 🇪🇸 Barcelona - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa

...