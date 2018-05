"Si daca esti ORB tot vezi ca e penalty clar!" Verdictul lui Adrian Porumboiu dupa ce italienii au facut scandal dupa Roma - Liverpool

Adrian Porumboiu a criticat dur arbitrajul din partida AS Roma - Liverpool.

Fostul mare arbitru roman, Adrian Porumboiu, considera ca prestatia lui Damin Skomina la partida dintre AS Roma si Liverpool a dus la eliminarea italienilor.

"Nu exista dubiu, unul dintre ele e clar ca lumina zilei. La celalalt pot sa spui ca ar fi fost vorba de offside ca a ridicat asistentul. Cu toate ca nu este offside, se vede clar pe imagini. Mi-e greu sa spun, valoarea lor este indoielnica. Sunt doua invingatoare care nu ar fi meritat sa fie (in finala). Si daca esti orb vezi ca e penalty clar.



Vi s-a parut o viteza asa de mare incat sa nu poata sa vada? E chiar o viteza, sa spunem, medie. Plasamentul prost, ce sa caute acolo? Trebuie dus la reciclare, normal ca nu vezi daca stai perpendicular. Cauta diagonala cat mai lunga, asa sunt recomandarile. Cand te duci la cursurile de arbitraj, la inceput, ti se spune: nu ai voie sa alergi perpendicular, in spatele jucatorilor. In loc sa se duca in stanga sa vada unghiul, ce poate sa gandeasca la faza asta?



Un arbitru slab pentru ca nu stie sa se plaseze, plasamentul e foarte important in joc ca sa poti sa vezi toate greselile care se petrec in joc. Si-a marit aria corpului, daca nu pune mana e gol. Tu faci gestul reflex prin care opresti acea minge printr-o vointa a ta, chiar daca e distanta. Daca nu era mana acolo era gol? Eu zic ca da. Iar aditionalul e acolo doar sa ia diurna.



Obligatoriu (trebuie tehnologia video) pentru ca te duci si vezi faza. Aici, din 3 penalty-uri 2 au fost mie la suta. Nu va dura mult si va fi introdus.



Ii va spulbera in finala Real Madrid, Liverpool mi se pare ca a ajuns printr-o conjunctura aici, pacat ca i-a scos pe City ca era o finala mult mai interesanta" a spus Adrian Porumboiu la Pro X.