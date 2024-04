Meciul din manșa retur a sferturilor de finală s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, atât la capătul celor 90 de minute regulamentare, cât şi al prelungirilor.

În partida de pe Santiago Bernabeu, cele două formații au remizat, scor 3-3, diferenţa făcându-se la penalty-uri, unde Andry Lunin a făcut diferenţa, apărând şuturile lui Bernardo Silva şi Mateo Kovacic.

La finalul confruntării de pe Etihad Stadium, starul britanic a oferit un interviu pentru TNT Sports, iar Rio Ferdinand a avut o remarcă specială la adresa atacantului lui Real Madrid.

"Cum de răspunzi atât de elocvent la întrebări? Spune-mi... câți ani ai, frate?", a spus Ferdinand.

"Cred că trebuie să o vezi mai mult ca pe o responsabilitate decât ca pe o presiune... dacă îți dorești să vii la un club precum Real Madrid trebuie să fi conștient că vei fi criticat, vei fi mereu sub lumina reflectoarelor", a explicat Jude Bellingham.

"Bellingham este genul de persoană cu care vrei să vină fata ta acasă... asta îți dorești să aducă!", a concluzionat Rio Ferdinand.

“If your daughter is going to bring someone home… that’s what you want them to come with”

What a guy @BellinghamJude ???????? pic.twitter.com/plefWJJmaT