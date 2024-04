Carlo Ancelotti laudă un fotbalist de la Real Madrid: ”Foarte bun, modern, puternic, tehnic”

Înainte de înfruntarea directă, Carlo Ancelotti, principal la Real Madrid din iulie 2021, l-a lăudat pe Jude Bellingham, englezul achiziționat vara trecută de gruparea ”blanco” pentru 103 milioane de euro.

”Don Carlo” a remarcat tehnica și forța pe care le are Jude Bellingham, ajuns în sezonul în curs la 16 reușite și patru assist-uri în eșalonul de top al Spaniei.

”Nu uitați că Jude are abia 20. E fantastic. O să fie unul dintre cei mai importanți jucători în viitor. Bellingham e foarte bun, un jucător modern. Foarte puternic, foarte tehnic și nu am niciun dubiu despre el”, a spus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

