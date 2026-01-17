Fundașul român s-a aflat pe lista unor echipe importante din Europa, dar se pare că despărțirea lui Drăgușin de gruparea londoneză este în momentul de față improbabilă, cel puțin când vine vorba de un împrumut.

Radu Drăgușin, nicio șansă să mai ajungă la AS Roma

Publicația Calcio Mercato a scris sâmbătă dimineață faptul că AS Roma a primit o veste extrem de proastă din Anglia în cazul transferului lui Radu Drăgușin. Echipa antrenată de Gian Piero Gasperini sper să obțină împrumutul lui Radu Drăgușin de la Tottenham până în vară cu opțiune de cumpărare, însă pare că mutarea este imposibilă.

Italienii susțin că Tottenham exclude ca Radu Drăgușin să o părăsească sub formă de împrumut pe Tottenham în această iarnă, iar londonezii nu iau în calcul să îl cedeze celor de la AS Roma pe internaționalul român.

”După accidentarea lui Dovbyk, vin și alte vești proaste pentru Roma, de această dată de pe piața transferurilor. Apar informații privind negocierile cu Tottenham pentru revenirea în Italia a lui Radu Drăgușin.

Viitorul fundașului central român aproape sigur nu va mai fi în Serie A, în ciuda aprecierii de care se bucură din partea lui Gian Piero Gasperini și a contactelor din ultimele zile dintre clubul giallorosso și Spurs.

Confirmarea a sosit în urmă cu puțin timp, direct din Anglia: Tottenham a închis ușa pentru transferul lui Drăgușin la Roma și, în acest moment, nu există nicio posibilitate ca situația să se schimbe. Prin urmare, AS Roma e nevoită să se concentreze pe un alt jucător pentru a întări apărarea lui Gasperini în luna ianuarie”, a scris Calcio Mercato.

Tottenham nu vrea să îl lase pe Radu Drăgușin să plece deoarece, Cristian Romero și Micky van de Ven sunt predispuși la accidentări, iar, în afară de stoperul român, londonezii îl mai au la dispoziție doar pe Danso.

