UN nou record istoric! Start perfect pentru Ronaldo in dubla cu Juventus din Champions League! 

Cristiano Ronaldo continua sa impresioneze in Champions League.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Cu un sezon destul de modest pana in primavara, Cristiano Roanaldo a devenit din nou cel mai important marcator de la Madrid. El a deschis scorul in partida cu Juventus de la Torino, in minutul 3 al partidei.

Cu aceasta reusita, portughezul a devenit primul jucator din istoria Champions League care inscrie in 10 meciuri consecutive - 15 reusite are el in total in acest sezon!

Ronaldo a recuperat incredibil in ultima perioada si a ajuns la 38 de goluri in toate competitiile in acest sezon, cele mai multe din top 5 ligi europene.

10 - Cristiano Ronaldo is the first player in Champions League history to score in 10 consecutive games (15 goals). Amazing. pic.twitter.com/oKnXDlDmOF — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2018