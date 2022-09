Reacția lui Julian Nagelsmann după victoria lui Bayern contra Barcelonei. Ce spune despre Lewandowski

Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern Munchen, consideră că victoria obţinută în faţa formaţiei FC Barcelona, marţi seară în Liga Campionilor la fotbal, s-a datorat ''eficienţei mai mari'' a echipei sale în meciul de pe Allianz Arena.

Reacția lui Julian Nagelsmann după victoria lui Bayern contra Barcelonei

"În prima repriză, nu am găsit soluţii. Am avut trei sau patru mingi bune. A trebuit să ne bazăm pe portarul nostru (Manuel Neuer - n.red). În repriza secundă am fost mai agresivi şi am avut mai multă încredere în noi. Am reuşit să marcăm rapid două goluri. Practic, am câştigat datorită eficienţei mai mari", a spus Nagelsmann.

Tehnicianul german a comentat şi revenirea la Munchen a fostului atacant al lui Bayern, polonez Robert Lewandowski, care a plecat în această vară la FC Barcelona.

"Am văzut că a fost periculos în prima repriză. Însă cei doi fundaşi centrali ai noştri au reuşit să-l ţină sub control. Sunt fericit că nu a marcat împotriva noastră, în seara asta. Însă, Lewandowski joacă acum la un alt club, iar eu trebuie să am grijă de jucătorii mei", a adăugat antrenorul lui Bayern.

Campioana en titre a Germaniei s-a impus în partida cu FC Barcelona prin golurile înscrise în debutul reprizei secunde de Lucas Hernandez (50) şi Leroy Sane (54).

În celălalt meci din această grupă, echipa italiană Inter Milano s-a impus cu 2-0 pe terenul formaţiei cehe Viktoria Plezen.

În etapa următoare din Champions League, Bayern Munchen va primi vizita cehilor de la Viktoria Plzen, în timp ce FC Barcelona se va deplasa la Milano pentru a o înfrunta pe Inter.

Agerpres