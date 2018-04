Roma - Liverpool, reeditarea finalei din '84! Italienii au prins aripi: "Mergem in finala!" Eroul lui Liverpool se intoarce pe Olimpico

AS Roma, autoarea celui mai mare miracol din acest sezon de Champions League, este la un pas de finala.

Are de trecut un obstacol greu - Liverpool este echipa care a spulberat-o pe City in sferturi, 5-1 la general.

Roma - Liverpool este reeditarea finalei Cupei Campionilor din 1984. Englezii au castigat atunci trofeul dupa lovituri de departajare, chiar pe Stadio Olimpico din Roma.

"Cu totii ne gandim ca acesta este momentul perfect pentru o revansa, pentru acea seara in care ne-a fost interzisa bucuria la Roma. Va fi greu, avem in fata echipa care a eliminat-o pe City", a spus directorul sportiv al Romei, Monchi.

Salah este cea mai mare amenintare pentru Roma. E chiar jucatorul pe care romanii l-au avut in lot pana vara trecuta, cand a plecat pe Anfield in schimbul a 45 de milioane de euro.

Salah e cel mai bun marcator din Premier League in acest sezon, cu 29 de goluri, la care se mai adauga cele 9 reusite in UEFA Champions League.

