Elias Charalambous: ”Nu am avut cea mai bună prestație!”

La conferința de presă, Elias Charalambous a recunoscut că, deși echipa sa a câștigat cu 3-1, prestația roș-albaștrilor nu a fost la înălțime. Totuși, antrenorul cipriot este convins că echipa va arăta din ce în ce mai bine în următoarele partide.

”Cred că rezultatul este bun, dar nu am avut cea mai bună prestație. Dacă nu suntem concentrați sută la sută, vom avea probleme, așa cum s-a întâmplat astăzi. Am avut unele probleme. Am urmărit unele jocuri, au un antrenor bun, dar când nu marchezi, putem suferi și mai mult. Adversarii puteau marca al doilea gol. Returul va fi dificil. Vreau ca băieții să fie mai concentrați în astfel de jocuri.

Nu trebuie să arătăm cu degetul un singur jucător (n.r. despre erorile lui Ngezana). Toți trebuie să fim mai concentrați. Rezultatul este unul, dar trebuie să devenim mai buni ca echipă. Este început de sezon, nu căutăm scuze, dar sunt sigur că vom deveni mai buni în următoarele meciuri.

Am câștigat meciul, spun doar că am fi putut juca mai bine. Nu e sfârșitul lumii că nu am făcut un meci fantastic, am câștigat cu 3-1. Singurul lucru pe care îl putem face noi este să îmbunătățim echipa. Nu trebuie să uităm că am câștigat.

Va fi un meci greu, e o echipă care joacă fotbal, care are calitate, dar totul depinde de noi. Cred că suntem echipa capabilă să treacă în turul doi, dar trebuie să fim din ce în ce mai buni”, a spus Elias Charalambous.

Charalambous: ”A fost un moment ghinionist la gol!”

Charalambous a avut cuvinte de laudă pentru Darius Olaru, Marius Ștefănescu și Juri Cisotti și spune că Siyabonga Ngezana nu a greșit la golul celor de la Inter d’Escaldes și a dat vina doar pe ghinion.

De altfel, Charalambous a dat detalii și despre situația lui Denis Alibec.

”Știm ce calitate are Olaru, este căpitanul echipei și sunt convins că ne va fi de folos. Sunt fericit pentru Ștefănescu, am spus întotdeauna că are calitate. Sunt mulțumit de felul în care joacă și în care se antrenează. De fiecare dată când intră, arată că are calitatea necesară să joace în această echipă.

Astăzi l-am ales pe Baba Alhassan, dar nu s-a întâmplat nimic cu Graovac. Nu trebuie să ne relaxăm. Dacă ar fi marcat pe final, ar fi fost mai dificil pentru noi. La gol, Ngezana a alunecat, nu pot spune că a greșit, a alunecat, a fost un moment ghinionist.

Cisotti e fotbalist, nimeni nu se aștepta să fie atât de bun. A fost peste tot pe teren, sunt foarte mulțumit de Cisotti. Trebuie să ne concentrăm, să ne recuperăm, urmează primul meci din campionat, nu avem scuze, trebuie să găsim soluții, să ajutăm echipa și să câștigăm jocuri.

În acest moment, unii jucători sunt în afara listei, avem un lot numeros, sunt jucători care pot ajuta echipa și sunt sigur că vom găsi soluții.

Partea bună este că Alibec nu are nevoie de operație, am vorbit azi cu el, se simte mai bine. nu riscăm, sperăm că nu va dura prea mult. Avem același lot ca anul trecut, plus alți câțiva jucători, avem o echipă bună. Avem o echipă bună și forță să jucăm în acest sezon. Va fi mai dificil, dar cred și am încredere că ne vom descurca. Dacă ei ar mai fi marcat un gol, poate noi am mai fi marcat 2-3 goluri. Au fost și lucruri bune. Vom juca în deplasare, ne pregătim pentru un meci greu, dar anul trecut am arătat că ne adaptăm foarte bine în Europa, sunt sigur că vom arăta mai bine în următorul meci”, a mai spus Charalambous.