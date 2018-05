ULTIMA ORA | Gardos, la un pas sa semneze! Unde isi va continua fundasul cariera

Gardos a revenit in iarna in Liga I, semnand cu CSU Craiova. El spera sa se relanseze, dar problemele de sanatate nu i-au permis.

Florin Gardos nu a revenit la 100% in Liga I, iar lupta sa pentru a se relansa nu a cunoscut un succes prea mare. Fundasul de 29 de ani a fost rezerva in mare parte a meciurilor si a ratat finala Cupei din cauza unei rupturi musculare capatate la meciul cu Viitorul.

Totusi, Gardos este foarte aproape de a semna un nou contract cu CSU Craiova, anunta chiar presedintele clubului, Marcel Popescu.

"Florin va ramane la Craiova, probabil ca vom finaliza contractul cu el in aceasta saptamana. Starea lui de sanatate nu i-a permis sa joace in finala Cupei Romaniei, dar isi va reveni. A fost si Nicusor Bancu in aceeasi situatie, iar acum a ajuns la nationala. Asa se va intampla si cu Gardos", a spus Marcel Popescu pentru ProSport.

De asemenea, Marcel Popescu a vorbit despre sezonul Craiovei in retrospectiva, spunand ca Devis Mangia a dus echipa la un alt nivel.

"A dus echipa la un nivel superior. Mangia a venit intr-un moment in care echipa functiona dupa un an greu cu Gigi Multescu. Mangia a instaurat o disciplina de fier, care a generat respect. Au fost incidente peste care am trecut, cum a fost cazul Baluta, dar marile familii isi revin. Experienta lui Mangia, echilibrul, eleganta si profesionalismul sunt elemente care il caracterizeaza, a avut un discurs pe care trebuie sa-l aiba o persoana care lucreaza la cel mai mare club din provincie", a mai spus presedintele Craiovei.

In final, acesta a spus ca la Craiova urmeaza noi transferuri.

"Sunt pozitii pe care dorim sa le dublam si sa le consolidam. Aducem jucatori de valoare, care pot proba ca pot deveni titulari. Vom aduce doar jucatori care pot aduce ceva peste ce avem. Sunt si doi jucatori curtati de cluburi importante din Europa, dar hai sa pastram discretia", a conchis acesta.

Pe de alta parte, Gardos a postat si el un mesaj in aceasta dimineata.

"Multumesc, Craiova! Multumesc, olteni! Au fost doua zile minunate in care am retrait sentimente pe care nu le-am mai simtit de mult. N-am decis inca unde voi continua din sezonul urmator, dar voi lua o decizie in perioada imediat urmatoare. Toate cele bune", a scris el pe Facebook.